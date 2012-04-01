Суд запретил акцию «Союзу спасения Донбасса»

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры со ссылкой на заместителя прокурора Донецкой области Вячеслава Бабакова.

По его словам, «сегодня окружным административным судом Донецкой области было рассмотрено заявление ОО «Союз спасения Донбасса» на проведение митинга, запланированного на 2 апреля, и вынесено решение о запрете его проведения».

В свою очередь, вчера, 31 марта, активисты организации «Союз спасения Донбасса» распространили анонс на проведение митинга у здания областной прокуратуры «против фальсификации властью уголовного дела в поддержку избитого депутата Ленинского райсовета Дмитирия Верзилова».

«После митинга, возле прокуратуры протестующие установят палатку для бессрочной акции протеста и до полного выполнения требований протестующих, - говорилось в сообщении общественников, - Дончане будут находится возле прокуратуры до тех пор, пока прокурор города не закроет сфальсицированное уголовное дело против Верзилова, в котором Верзилов якобы, уже избил подразделение сотрудников милиции из 5 человек».

Кроме того, митингующие намечали потребовать от прокуратуры «обеспечить выплату гарантированных законом льгот в полном объеме всем льготным категориям граждан, включая ликвидаторов аварии на ЧАЭС и ветеранов Афганистана».

Члены правозащитной организации «Союз спасения Донбасса» выражали свою «обеспокоенность давлением власти на политических активистов города и возвращением цензуры» и подчеркивали, что «власть возбудила уголовное дело не против Верзилова, а против его правозащиной деятельности, которая выражается в его справедливой борьбе против необоснованного повышения коммунальных тарифов и защите льготных категорий граждан».

Активисты «Союза спасения Донбасса», анонсируя митинг, призывали людей поддержать протестующих и прийти на акцию к зданию областной прокуратуры.

Сегодня же, после решения суда о запрете митинга, Д.Верзилов заявил УНИАН, что «никто не может запретить народу выходить на акции протеста, высказывать свое мнение, поэтому, не смотря на запрет, завтрашняя акция состоится и будет более масштабной, чем намечалась ранее».

Как сообщал УНИАН, Донецкой прокуратурой 29 февраля было возбуждено уголовное дело за сопротивление представителю власти против председателя общественной организации «Союза спасения Донбасса» Д.Верзилова.

По информации прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.2. ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подчеркивают, что в материалах доследственной проверки собрано достаточно доказательств, указывающих на наличие в действиях депутата признаков составов указанных преступлений.

«Проверкой установлено, что депутат, достоверно зная, что Донецкая областная государственная администрация является объектом со специальным режимом посещения, с целью умышленной организации нарушения общественного порядка для повышения своего политического рейтинга, призвал собранную им же группу людей из числа участников митинга, пройти в здание Донецкой ОГА, - объяснили в прокуратуре, - После этого он, оказывая сопротивление работникам правоохранительных органов, действуя вопреки их требованиям, попытался проникнуть в здание. При этом депутат нанес двоим работникам милиции несколько ударов, квалифицированных впоследствии, как легкие телесные повреждения.

3 марта Д.Верзилову было предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Ведется следствие, расследование по делу поручено следственному отделу прокуратуры Донецкой области.

По информации самого Д. Верзилова, уголовное дело против него было возбуждено сразу после того, как возглавляемая им общественная организация 28 февраля провела под стенами прокуратуры Донецкой области митинг с требованием отменить необоснованное повышение для населения тарифов на услуги ЖКХ и привлечь мэра Донецка к уголовной ответственности.

По словам членов общественной организации «Союз спасения Донбасса», уголовное дело против их лидера Д. Верзилова возбуждено по событиям, которые происходили еще в ноябре прошлого 2011 года. Тогда (28 ноября) около 100 участников митинга против роста тарифов и обманутых вкладчиков кредитных союзов пытались ворваться в здание Донецкой облгосадминистрации для того, чтобы передать свою резолюцию руководству области, среди них был и Д.Верзилов.

Вечером 5 марта, около 20.00, возвращаясь из прокуратуры после допроса возле подъезда собственного дома в центре Донецка (на бульваре Школьном) Д.Верзилов был избит двумя неизвестными. По его мнению, нападение на него было напрямую связано с его активной общественной деятельностью, участием и организацией мирных акций протеста против действий местной власти.

Д.Верзилов считает свое избиение политическим заказом. После избиения он находился на стационарном лечении в больнице, куда к нему неоднократно приходили следователи.