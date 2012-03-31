НУ: долги по выплате зарплат пересекли черту в 1 млрд. грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», депутат обращает внимание на опасную тенденцию - с начала года суммарные долги по выплате зарплаты на предприятиях Украины пересекли черту в 1 млрд. грн., а теперь уже второй месяц идет их накопление.

«В целом за январь-февраль задолженность выросла на 9,5%, и при этом ее накопление наблюдается в 13 областях страны, а также в АР Крым и г. Севастополь. То есть – в большинстве регионов. Поэтому получается, что власть левой рукой раздает социальные обещания, а правой накапливает задолженности по выплате зарплаты», - сказал В.Вязивский.

Также, по его словам, интересно было бы узнать, почему «тандем лидеров по зарплатным долгам» стабильно составляют области, в которых Партия регионов руководит почти единолично? Это – Донецкая область, в которой с начала года задолженность выросла на 21,5%, и Харьковская область, в который за февраль долги немного уменьшились, но в целом с начала года выросли более чем на четверть.

«Если в настоящее время власть так активно занимается социальными вопросами, может, пора делать кадровые выводы и убирать тех руководителей, которые не способны не то, что улучшать жизнь народа уже сегодня, а хотя бы не ухудшать ее?», - спрашивает В.Вязивский.