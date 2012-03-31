Власенко: власть хочет "нарисовать" Тимошенко еще 12 лет

Об этом сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко.

"Киевский райсуд Харькова принципиально не отличается ничем от Печерского. Это очередное кощунство, очередное издевательство над Конституцией и законом. Это еще более грубо, цинично сфальсифицированные дела, которые были закрыты двумя палатами Верховного суда относительно ЕЭСУ", - сказал А.Турчинов.

В свою очередь защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко сказал, что власти Украины преследуют своего главного оппонента Ю.Тимошенко с целью зачистки политического поля.

"В Украине в деле Ю.Тимошенко, к сожалению, закон не действует, как в глобальных, так и в мелких вопросах – в отношении ознакомления, в отношении сроков возбуждения этого дела. Но основное, что в материалах дела нет никаких доказательств вины Ю.Тимошенко. Это обыкновенная пропаганда, которая к юридическим вопросам не имеет никакого отношения", - сказал он.

"На момент 1997-1998 годов Ю.Тимошенко была народным депутатом Украины и никаких устных указаний никому не давала. Каких-либо доказательств устных указаний нет. Напротив, те лица, которых якобы считают соучастниками этого преступления, даже не допрошены по делу.

Все это свидетельствует о одном единственном: власть руками прокуратуры и СБУ хочет дорисовать к имеющимся 7 годам еще 12.

В действиях Ю.Тимошенко нет состава преступления. Этот вопрос исследовался как самой Генеральной прокуратурой, так и всеми судами, включая две палаты Верховного суда. Дело в отношении Ю.Тимошенко было закрыто правомерно, надлежащими должностными лицами, в соответствии с УПК и при отсутствии в ее действиях состава преступления", - подчеркнул С.Власенко.

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Служба безопасности Украины 12 октября 2011 года возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело по части 2 статьи 15 и части 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 миллионов гривен, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 миллионов гривен налога на добавленную стоимость, в служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тысячи гривен подоходного налога.

Защита Ю.Тимошенко в ноябре 2011 года обжаловала в судебном порядке постановление о возбуждении уголовного дела, однако Шевченковский районный суд Киева в декабре 2011 года отказался удовлетворить соответствующий иск.

Служба безопасности Украины 20 января 2012 года сообщила о завершении расследования этого дела и передаче его материалов на ознакомление Ю.Тимошенко. В январе Киевский районный суд Харькова ограничил до 28 марта экс-премьера и ее защитников во времени для ознакомления с материалами дела.