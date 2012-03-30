И.о.начальника колонии: Тимошенко и Власенко сами отказались от встречи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника Качановской исправительной колонии – исполняющий обязанности начальника колонии Игорь Колпащиков, комментируя заявление С.Власенко о якобы немотивированном ограничении общения с подзащитной.

«28 марта истек срок ознакомления Тимошенко с материалами уголовного дела. 29 марта в колонию прибыл Власенко. Ему разъяснили, что, в соответствии с пунктом 3 статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса, он может быть допущен к Тимошенко как специалист в области права. Место проведения таких встреч, которое разрешено законодательством, - это комната краткосрочных свиданий в колонии. Их обоюдным решением было проведение этого свидания в комнате для проведения следственных действий в охраняемой зоне. Это является прямым нарушением действующего законодательства. Руководство колонии не пошло на это нарушение и им не было разрешено проводить свидание в охраняемой зоне на территории колонии», - сказал И.Колпащиков.

При этом он подчеркнул, что Ю.Тимошенко и С.Власенко могут проводить встречи в неограниченном количестве, однако только в специальной комнате для свиданий. По словам И.Колпащикова, эта комната находится в другом помещении на расстоянии 80-100 метров от того места, где содержится Ю.Тимошенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко передвигается с помощью ходунков, но в случае необходимости сотрудники колонии готовы ей помочь добраться до комнаты для свиданий.

И.Колпащиков также отметил, что на данный момент с Ю.Тимошенко следователи не проводят никаких действий. «Ни о каких следственных действиях в отношении Тимошенко нам больше не известно, у нас она находится как осужденная по статье Уголовного кодекса», - сказал он.