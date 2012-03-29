В Киеве построят инновационный бизнес-парк

В 2012 году киевская власть планирует начать строительство инновационного парка «BIONIC Hill». Презентация этого проекта состоялась сегодня во время первого Киевского инвестиционного форума, организатором которого выступила столичная власть совместно с фондом «Эффективное управление», сообщает пресс-служба КГГА.

Инициатором создания современного парка информационных и других высоких технологий является инвестиционно-девелоперский холдинг UDP при поддержке КГГА. Как отмечают организаторы форума, реализация проекта отвечает заданиям инициативы «Сделано в Киеве» Стратегии развития Киева до 2025 года.

Создание инновационного парка является частью концепции кластерного развития экономики путем создания центров компетенции в приоритетных отраслях. Так, «BIONIC Hill» будет размещен в Святошинском районе Киева на площади 147 га. На его территории будут построены центры бизнеса и инкубаторы, университет, гостиницы, спорткомплекс, ТРЦ, жилые дома, школа и детские садики. Словом все, что необходимо для жизни.

В бизнес-центрах «BIONIC Hill», которые будут расположены на площадке площадью свыше 225 тыс. квадратных метров, разместятся украинские и зарубежные компании, которые работают в сфере высоких технологий, а также инкубаторы бизнеса, венчурные фонды, отделения банков и другие организации, которые будут оказывать сервисную поддержку сектора бизнеса.

«Мы провели предворительний анализ, который показал, что доход IT-компаний Украины превышает 1,5 миллиарды долларов США на год, а экспорт их услуг составляет 1 миллиард долларов США. При этом мы наблюдаем рост индустрии программной продукции Украины на 30-40% в год. Это дает нам основания считать, что проект будет успешным, тем более, что IT-компании, зарегистрированные в Киеве и Киевской области, генерируют около 70% доходов этой индустрии», – отметил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

По его словам, парк предусматривает создание 35 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. По предыдущим оценкам, благодаря этому бюджет города будет получать в виде налога на доходы физических лиц свыше полмиллиарда гривен на год.

Бизнес-парк будет развивать такие современные направления работы как информационные технологии, энергосбережение, биотехнологии и фармацевтика.

До 2014 года планируется завершить строительство первой очереди проекта площадью свыше 100 тыс. квадратных метров, которая объединит центры бизнеса, жилье для специалистов и сопутствующие службы.

Для удобства киевлян, обязательства обеспечить транспортное соединение парка бизнеса с другими районами Киева взяла на себя городская власть.

«BIONIC Hill» будет иметь очень удобное расположение. С одной стороны, это и парковая экологическая зона, а с другой – территория максимально приближена к городской инфраструктуре. Так, расстояние к кольцевой дороге будет составлять лишь 2,5 км, к ближайшей станции метро «Академгородок» – 7,5 км., к центру Киева – 17 км., к аэропорту «Жуляны» – 20 км.