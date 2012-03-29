ПАСЕ надоели отговорки украинской власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариэтта де Пурбе-Лундин.

В Совете Европы есть ощущение отсутствия в Украине политической воли по реализации тех обязательств, которые страна взяла на себя, когда вступала в Совет Европы. Ощущение таково, что у Совета Европы заканчивается терпение в отношении Украины», - сказала М.Пурбе-Лундин.

Она отметила, что содокладчики ПАСЕ приехали в Украину, чтобы понять, есть ли у ее руководства политическая воля к продолжению сотрудничества с Советом Европы.

«Мы считаем, что этот диалог нужен не Совету Европы, а украинскому народу», - добавила М.Пурбе-Лундин.

«Мы видим, что что-то делается, но этого недостаточно. Нам нужно посмотреть, материализуется ли все это, в частности, примет ли парламент новый Уголовно-процессуальный кодекс. Нам немного надоело каждый раз слышать о том, что создана новая рабочая группа», - сказала М.Пурбе-Лундин.