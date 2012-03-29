Прокуроры хотят видеть Тимошенко в суде

Дело в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, отвечая на реплику защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко относительно возможности, ввиду плохого состояния здоровья подсудимой, проведения судебных слушаний в Качановский колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко.

Г.Тюрин подчеркнул, что Ю.Тимошенко получит медицинскую помощь, после чего сможет лично присутствовать на заседаниях Киевского районного суда Харькова.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 марта, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Блаживский сообщил, что органы прокуратуры рассчитывают не позже, чем через 5 дней передать в суд уголовное дело по обвинению Ю.Тимошенко в разворовывании бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов в период управления корпорацией «Единые энергетические системы Украины».

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области закончил расследование дела против экс-премьера Украины Ю.Тимошенко относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн., разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний".

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.