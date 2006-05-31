Журналистам рассказали, зачем Президенту немецкий советник

Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Дитмар ШТЮДЕМАНН, назначенный внештатным советником Президента Украины, будет консультировать Виктора ЮЩЕНКО по вопросам украинско-немецких отношений и европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Секретариате главы государства сообщила руководитель пресс-службы Президента Лариса МУДРАК.

В свою очередь, советник Президента, руководитель Службы правовой политики Николай ПОЛУДЕННЫЙ, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что предметную компетенцию каждого советника определяет сам В.ЮЩЕНКО.

«Если он (Президент – УНИАН) нуждается в советах в определенной отрасли, наверное, он вправе определить соответствующее лицо, которое он считает достойным быть его советником», - сказал Н.ПОЛУДЕННЫЙ.

Он также добавил, что это не первый случай назначения иностранного гражданина внештатным советником Президента, напомнив, что раньше на такую должность был назначен российский политик Борис НЕМЦОВ.

В свою очередь, Л.МУДРАК добавила, что пресс-служба ранее поинтересовалась у Президента относительно вопросов, которыми будет заниматься Д.ШТЮДЕМАНН, и получила ответ, что в его компетенцию будут входить «консультации по поводу украинско-немецких взаимоотношений и вопросов европейской интеграции».

Как сообщал УНИАН, 25 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО назначил Д.ШТЮДЕМАННА своим внештатным советником.