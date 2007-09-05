БЮТ расценивает слова Костенко о Тимошенко как согласованные с Партией регионов

БЮТ расценивает последние заявления представителя блока «Наша Украина-Народная самооборона» Юрия КОСТЕНКО о Юлии ТИМОШЕНКО как сознательную, заблаговременно спланированную провокацию, направленную на раскол в рядах демократических сил накануне парламентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко считает, что такое поведение кандидата в народные депутаты от блока НУ-НС не является обычной импровизацией. По убеждению членов БЮТ, публичная позиция Ю.КОСТЕНКО «согласована с Партией регионов и ее лидерами и ставит целью дискредитацию демократических сил Украины и раскол между ними с целью формирования оснований для создания широкой коалиции в парламенте VI созыва».

Блок Юлии Тимошенко отмечает, что придерживается обязательств о сотрудничестве и партнерстве между демократическими силами и не будет поддаваться на эту провокацию. Однако БЮТ обращается к коллегам из блока «Наша Украина - Народная самооборона» «с рекомендацией укротить и поставить на место одного из основателей собственного блока».

«Сегодня, когда до выборов осталось меньше месяца, нельзя позволить мелким и никчемным провокаторам посеять сомнение в единстве демократических сил Украины», отметили в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер Украинской народной партии Ю.КОСТЕНКО заявил в Сумской области, что связывает отказ БЮТ идти на досрочные парламентские выборы в едином пропрезидентском блоке с желанием Ю.ТИМОШЕНКО быть кандидатом в Президенты в 2009 году. По его словам, "ради реализации собственных карьерных планов ТИМОШЕНКО сегодня фактически готова поставить под угрозу демократический путь развития Украины”.

“К сожалению, у НУ-НС и БЮТ пока нет единой команды, которая способна реализовать программу Президента Виктора ЮЩЕНКО “10 шагов навстречу людям”, - констатировал он. При этом лидер УНП напомнил, что, "вопреки заявлениям ТИМОШЕНКО о поддержке Президента, лидер БЮТ в должности премьера увеличила налоги на малого предпринимателя, ввезла в Украину дешевое импортное мясо и тростниковый сахар, что положило на лопатки украинского производителя и тому подобное".