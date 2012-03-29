Две парламентские фракции просят Интерпол и Италию не выдавать Авакова

Фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батьківщина» и «Наша Украина - Народная самооборона» просят Интерпол отказать правоохранительным органам Украины в экстрадиции в Украину экс-губернатора Харьковской области и руководителя Харьковской областной партийной организации «Батьківщини» Арсена Авакова как человека, в отношении которого осуществляется политическое преследование.

Об этом идет речь в совместном заявлении фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

По убеждению авторов заявления, «задержание в Италии Арсена Авакова по просьбе украинских правоохранительных органов – это попытка украинской власти путем обмана осуществить очередную политическую расправу над оппозиционным политиком».

Как отмечают в оппозиционных фракциях, А.Авакова, так же как и Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и многих других оппозиционных лидеров, обвиняют по пресловутой статье 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий.

«Эта статья Уголовного кодекса Украины используется нынешней украинской властью для репрессий против политических оппонентов путем выборочного криминального преследования», - отмечается в заявлении.

По словам авторов документа, причиной преследований А.Авакова является его оппозиционная деятельность и принадлежность к команде Юлии Тимошенко. «Власть любой ценой стремится бросить за решетку оппозиционного политика, лишить Арсена Авакова возможности принимать участие в парламентских выборах и заниматься политической деятельностью», - говорится в заявлении.

В «БЮТ-Батьківщині» и НУ-НС также напомнили, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки неоднократно призывали украинскую власть изменить 365-ю статью Уголовного кодекса, а также обеспечить освобождение политзаключенных и их участие в парламентских выборах 2012 года.

«Учитывая это, а также на основании ст.ст. 2, 3 и 41 Устава международной организации криминальной полиции просим Интерпол отказать правоохранительным органам Украины в экстрадиции в Украину Арсена Авакова как человека, в отношении которого осуществляется политическое преследование.

По этой же причине просим правительство Италии также не давать согласия на экстрадицию Арсена Аракова», - подчеркивается в заявлении.

По словам авторов документа, «действия украинской власти в отношении оппозиционных политиков подтверджают, что в случае возвращения Арсена Авакова в Украину существует реальная угроза не только его свободе, а здоровью и жизни».

Как сообщалось, руководство партии «Батьківщина» вчера направило письма Генеральному секретарю «Интерпола» и Правительству Италии с просьбой учесть очевидную политическую мотивированность криминального преследования А.Авакова и освободить его.

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Харьковская областная организация Партии регионов призывает обеспечить непредвзятое расследование обвинений в нарушении законов Украины, выдвигаемые экс-председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, считая, что «дело Авакова станет тестом не только для итальянской, но и украинской Фемиды».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации ПР, ссылаясь на обнародованное заявление в связи с событиями, связанными с задержанием в Италии А.Авакова, объявленного ранее в международный розыск.

При этом авторы заявления указывают, что представители оппозиции «пытаются навязать украинскому народу и мировой общественности образ политически гонимой, преследуемой оппозиции».

В частности, руководство партии ВО «Батьківщина» пытается придать политическую окраску и обелить образ А.Авакова, обвиняемого в конкретном преступлении.

«Обвинение господина Авакова в конкретном преступлении – незаконном изменении в бытность главой облгосадминистрации целевого назначения земли государственной собственности сельскохозяйственного назначения общей площадью около 55 гектаров и нанесении государству ущерба на сумму более 3,2 млн грн партийный функционер называет осуществлением репрессий в отношении политических оппонентов путем избирательного уголовного преследования».

По мнению авторов заявления, оппозиционеры сами «грешат тем, в чем обвиняют других, - избирательным отношением к преступлениям».