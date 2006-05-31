Президент может не расспускать парламент, если не захочет

Советник Президента, руководитель Главной службы правовой политики Николай ПОЛУДЕННЫЙ заявляет, что роспуск парламента при нарушении требований Конституции является правом Президента, а не обязанностью.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Секретариате Президента.

Н.ПОЛУДЕННЫЙ сказал, что вопрос роспуска парламента сейчас не стоит в повестке дня. «До 25 июня еще есть время», - сказал Н.ПОЛУДЕННЫЙ, напомнив норму Конституции, которая предоставляет парламенту один месяц на формирование парламентской коалиции. «Это (роспуск парламента – УНИАН) его (Президента – УНИАН) право, а не обязанность», - сказал Н.ПОЛУДЕННЫЙ.