В Харькове в очередной раз решают судьбу русского языка

Около трех тысяч представителей разных политических и общественных организаций пикетируют сессию Харьковского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Конституции, где проходит санкционированная акция, с утра перекрыто движение транспорта.

Сегодня среди многих вопросов депутаты горсовета должны рассмотреть протест прокурора Харькова на решение совета предыдущего созыва, которым русскому языку был предоставлен статус регионального. Свой протест прокурор обосновывает тем, что своим решением депутаты нарушили Конституцию и законы Украины, а также превысили свои полномочия.

В поддержку русского языка выступают члены Коммунистической партии Украины, Прогрессивной социалистической партии Украины и партии “Братство”, которые держат в руках соответствующие лозунги.

В защиту украинского языка организовали свой пикет представители организации “Скала украинского народовластия”.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, на основании решений депутатских комиссий на сессию вынесен проект постановления об отклонении протеста прокурора.

Также горсовет пикетируют многие активисты Партии промышленников и предпринимателей Украины, Партии регионов, Ассоциации застройщиков Харькова и области, другие граждане, которые выражают протест против непродуманной, по их мнению, политики строительства в регионе, а также против сноса киосков.