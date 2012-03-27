Попов рассчитывает на дополнительные средства из госбюджета

Позитивные изменения в городском хозяйстве есть, но темпы их внедрения назвать удовлетворительными тяжело – так охарактеризовал реализацию реформы жилищно-коммунального хозяйства в столице председатель КГГА Александр Попов.

Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, он сказал, подытоживая заседание Комитета по экономическим реформам. «Удовлетворяют ли нас темпы позитивных сдвигов? Я думаю, нет. И во многом это вызвано человеческим фактором. При одинаковых условиях мы имеем разный результат в разных районах – это свидетельство качества работы районных администраций, жилищно-эксплуатационных предприятий и отрасли ЖКХ в целом. Поэтому я требую более принципиального отношения к выполнению обязанностей всех ответственных за эти процессы. Мы должны скорректировать нашу кадровую политику, отработать соответствующие решения и прискорить реализацию реформы. Сфера жилищно-коммунального хозяйства является приоритетной для города, ведь речь идет о благосостоянии киевлян», – отметил Александр Попов.

Глава КГГА заверил, что город получит финансирование отрасли в том объеме, который предусмотрен бюджетом, и даже рассчитывает на дополнительные ресурсы из казначейства. Это позволит обновить фонды коммунальных предприятий и провести больше, чем планировалось ремонтов подъездов и придомовых территорий.

«Вчера у нас были консультации с Министерством финансов. Я убежден, что Киев получит поддержку от государства и сможет реализовать все планы. Поэтому нам нужно работать, не покладая рук. Уверен, перед нами стоит абсолютно реальное задание и мы его выполним», – резюмировал Александр Попов.