В Харькове пройдет масштабная акция «Защитим детство»

1 июня в Харькове пройдет традиционная театрализованная акция «Защитим детство», приуроченная к Международному Дню защиты детей. Она давно уже стала своеобразной ви-зиткой Харьковщины, одним из ее самых массовых праздников. Ведь каждый год в первый день лета в центре Харькова собирается не менее 100 тысяч детей и взрослых со всей области.

Эта прекрасная традиция – всей областью отмечать День детей – зародилась 1 июня 1997 года, когда Харьковский городской благотворительный фонд «АВЭК» провел телемарафон «Защитим детство», транслировавшийся на всех региональных телеканалах. Он дал начало не только одноименной театрализованной акции, но и программе фонда «АВЭК» с тем же назва-нием. Так что нынешняя акция – юбилейная, она проводится уже в десятый раз.

За это время праздник настолько полюбился детворе, что она ждет его с нетерпением, и в этом наше главное достижение, – считает народный депутат Украины, член фракции БЮТ Александр Фельдман. Для возглавляемого им фонда «АВЭК» эта акция – не просто красочный подарок детям Харьковщины, но еще и подведение итогов работы за прошедший год. Ведь в активе фонда – целый ряд детских программ: «Защитим детство», «КАРДИС», «Жизнь без наркотиков», «Турнир 1000 команд». Круг решаемых ними задач очень широкий: от оказания материальной помощи разнообразным детским учреждениям до проведения крупнейших в Ев-ропе региональных детских соревнований по футболу.

В этом году акция проводится под девизом «Отдадим наши сердца детям!», при поддерж-ке Блока Юлии Тимошенко. 1 июня в ее эпицентре окажется практически весь центр Харькова: площадь Свободы, где состоится торжественное открытие праздника; улица Сумская, по кото-рой пройдет красочное карнавальное шествие детворы; Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, в котором маленьких харьковчан с самого утра будут ждать разнообразные раз-влечения и, конечно же, бесплатные аттракционы. В финале праздника – «Дискотека последнего звонка» с участием группы «Тартак» и грандиозный фейерверк.

Конечно, один праздник, даже самый шумный и веселый, не решит всех детских проблем, а их в нашей стране очень много. Но у Дня защиты детей своя миссия – напоминать взрослым о том, что по отношению к детям у них одни только обязанности, главнейшими из которых яв-ляются любовь и забота. И если в этот день папы и мамы забывают о повседневных заботах, чтобы провести время со своими детьми, значит, мы не зря стараемся, – считает Александр Фельдман.