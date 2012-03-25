ЕС и ООН прекратили финансирование своей программы развития Крыма

ЕС и Программа развития ООН (ПР ООН) с марта прекратили финансирование Агентства регионального развития (АРР) Крыма, которое в 2010 году было создано Советом министров автономии и поддерживалось этими международными донорами.

Причина – разные взгляды на вопрос о статусе АРР, на развитие которого сначала планировалось выделить полтора миллиона евро. Об этом в интервью BBC Украина сообщила председатель представительства ПР ООН в Крыму Аделин Гоне.

"По техническому заданию проекта мы должны были работать на повышение потенциала АРР, которое, в свою очередь, должно было содействовать региональному развитию автономии. Однако правительство Крыма сформировало для агентства другое приоритетное направление – привлечение инвестиций", - сказала госпожа Гоне.

Еще одним камнем преткновения оказалась прибыльность агентства, потому что ЕС и ПР ОНН поддерживают только неприбыльные организации.

Аделин Гоне подчеркнула, что "неправильно было бы и в дальнейшем поддерживать коммерческую структуру" на деньги налогоплательщиков, за счет которых проект воплощается в жизнь.

Председатель крымского представительства ПР ООН рассказала, что после длительных консультаций с советом министров было решено направить остальные проектные средства, а это 650 тысяч евро, непосредственно в пять регионов автономии.

"В рамках этого проекта мы не предоставляем грантов. Основная цель – научить муниципалитеты привлекать инвестиции, донорские и даже бюджетные средства. Показать, как это нужно делать, как заполнять соответствующие заявки, и тому подобное", - рассказала госпожа Гоне.

Будет выбирать эти пять регионов специальная комиссия, в состав которой войдут международные эксперты и представители правительства Крыма.