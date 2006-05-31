В Днепропетровске выбросили из депутатов представителя Регионов

Решением суда кандидат на должность председателя Днепропетровского областного совета от Партии регионов Олег ЦАРЕВ снят с регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в начале сессии Днепропетровского областного совета председатель областной территориальной избирательной комиссии Анатолий ГАЛКА объявил об открытии исполнительного производства по решению Кировского райсуда Днепропетровска от 30 мая об отмене решения ТИК о регистрации депутатом областного совета от Партии регионов О.ЦАРЕВА.

Главный государственный исполнитель Игорь КУЛИКОВСКИЙ сообщил присутствующим в сессионном зале, что Кировский райсуд вынес данное решение по иску гражданина Дениса БОРИСЕНКО, который считает, что регистрация О.ЦАРЕВА депутатом облсовета нарушила его гражданские права. Детали иска И.КУЛИКОВСКИЙ не разгласил, заявив, что исполнительное производство требует немедленного выполнения в сессионном зале.

После этого с трибуны сессии взял слово О.ЦАРЕВ, который назвал решение суда и открытие исполнительного производства «фарсом».

Депутаты Днепропетровского областного совета и народные депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну. Некоторые выкрикивали: «Позор!» и «Ганьба!».

Председательствующий на сессии А.ГАЛКА объявил перерыв в пленарном заседании.

Как сообщал УНИАН, на учредительной сессии 17 мая депутаты Днепропетровского облсовета несколько раз голосовали за избрание председателя совета, однако так и не избрали его. В бюллетени для тайного голосования по избранию председателя Днепропетровского областного совета были внесены две кандидатуры – Николая ШВЕЦА, который до этого был председателем облсовета (представитель партии НСНУ), и руководителя областной организации Партии регионов Олега ЦАРЕВА.

Сегодня в повестке дня сессии облсовета снова стоял вопрос об избрании председателя облсовета.

Кроме избрания по спискам Партии регионов депутатом Днепропетровского облсовета, О.ЦАРЕВ также избран народным депутатом Украины от ПР. По решению ЦИК, регистрация О.ЦАРЕВА народным депутатом продлена до конца июня.