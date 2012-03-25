СМИ: Судьбу обуховских выборов решили заранее

За несколько дней до выборов в Обухове 14 кандидатов в мэры с разрывом в один день написали заявления о том, что они снимаются с гонки. По данным ZN.UA, горизбирком оперативно принял постановления об удовлетворении их просьб.

После ухода этих кандидатов люди, проведенные с их участием в горизбирком и участковые комиссии, остались. И продолжили исполнять свое предназначение: считать голоса, подписывать протоколы и даже голосовать за то, чтобы удалять из помещений, где подсчитывали голоса, «неугодных».

Среди ушедших с выборов оказались представители разных политических партий: и известных, имеющих представителей в ВР (Народная партия, СПУ, ПППУ, «Сильная Украина», «Єдність», «Единый центр»), и менее влиятельных (ПЗУ, СДПУ(о), Союз левых сил), и малоизвестных («Совесть Украины», Всеукраинская партия народного доверия, партия пенсионеров Украины).

А вот кандидату в мэры от партии «УДАР» Анатолию Шафаренко, по утверждению главы областной организации «ударников» Олега Великина, не удалось делегировать своих представителей как в горизбирком, так и в состав участковых комиссий.

Анатолий Шафаренко заявлял прессе, что из горизбиркома регулярно поступали сигналы, что его, если будет развивать чрезмерную активность, снимут с выборов.

В разгар избирательной компании Владимира Геращенко (доверенное лицо Шафаренко) вызвали в облуправление УБОП для проведения «профилактической беседы». Защищать своего выдвиженца приезжал лидер партии Виталий Кличко. Но ни приезд авторитетного политика, ни присутствие иностранных наблюдателей не могли повлиять на выборы. Ведь, кроме «УДАРа», во время формирования комиссий были проигнорированы предложения и ряда других оппозиционных партий, в частности «Нашей Украины».

Напомним, на выборах в Обухове победил представитель Партии регионов Александр Левченко, набравший 39,5% голосов. Второе место занял Анатолий Шафаренко (21,9%), третьей оказалась выдвиженец «Батьківщини» Анна Старикова (17,8%) .