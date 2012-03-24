Клюев подумывает создать в СНБО «совет мудрецов»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев заявляет об успешном старте модернизации аппарата СНБО.

Об этом он пишет в своей статье для ZN.UA.

По мнению Клюева, основополагающими принципами работы СНБО должны стать интеллектуальность, мобильность и открытость.

«Непременным условием станет деполитизация этой структуры. Этот принцип позволит в будущем исключить появление в СНБО непрофессиональных людей под влиянием политической конъюнктуры», — отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул также, что его ведомство планирует привлекать интеллектуальный ресурс, в том числе, и за счет сотрудничества с научными институтами, аналитическими центрами, независимыми экспертами, усиливая, таким образом, коммуникацию между властью и гражданским обществом.

«В этой связи также полезным, как мне кажется, было бы создание Экспертного совета – если хотите, некоего «совета мудрецов» – из наиболее авторитетных бывших секретарей Совбеза, министров иностранных дел, обороны, государственных деятелей, в прошлом успешно занимавшихся решением вопросов национальной безопасности», — заключил Клюев.