Киевляне оценили, как Попов боролся со снегом

Киевляне оценили работу коммунальных служб города в зимний период по пятибалльной системе на четверку с плюсом. Об этом сообщил, ссылаясь на данные уличного опроса, руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«Мы уже несколько лет проводим опросы по итогам работы коммунальных служб города в зимний период. В последние два года прослеживается четкая тенденция улучшения оценки жителями города работы коммунальщиков. В прошлом сезоне средняя оценка по результатам опросов была на уровне четырех баллов. В нынешнем она приближается к четырем с плюсом», – цитирует Черненко Главком.

По его словам, киевлянам было предложено оценить качество работы коммунальных служб в зимний период по разным направлениям. Лучше всего киевляне оценили качество уборки от снега дорог и транспортных магистралей. На втором месте – уборка дворов и придомовых территорий. На третье место рейтинга жители города поставили уборку общественных мест – остановок общественного транспорта, площадок возле супермаркетов, пунктов общественного питания и так далее.

Черненко при этом акцентировал, что в последнем случае киевляне больше оценивали работу коммерческих структур, ответственных за порядок на закрепленных территориях. «Таким образом, работу городских властей – а те же дороги убирали исключительно коммунальные службы – жители оценили выше, чем работу коммерческих структур. Кстати, это мы в наших опросах наблюдаем впервые. Коммерческие структуры – банки, рестораны, супермаркеты, у которых есть средства и возможности качественно убирать закрепленную территорию, раньше опережали городские службы в подобных рейтингах», – сказал Черненко.

В то же время, по словам руководителя института, нарекания киевлян вызвали уборка коммунальными службами от снега крыш зданий и борьба с сосульками. «Эти направления оценены киевлянами негативно, что в итоге сказалось на общей оценке. Полагаю, городские власти сделают выводы по результатам сезона 2011-2012 года, и следующей зимой киевлянам не в чем будет упрекнуть коммунальные службы», – отметил Черненко.

Напомним, что по результатам уличного опроса, проведенного Институтом медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» в январе 2012 года, киевляне оценили работу городских коммунальных служб по очистке города от снега на 10 баллов из 12 возможных. В частности, 5% опрошенных оценили качество уборки на 12 баллов, 22% – на 11, а 37% – на 10 баллов. Только 1% опрошенных считает, что дороги и тротуары в Киеве очищают плохо (1-3 балла).