Находящийся в Париже на весенней сессии Генеральной Ассамблеи НАТО вице-спикер Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил журналистам, что лично готовит Игоря Гиоргадзе на пост президента Грузии.

"Я лично, генерал КГБ, что, где, чего вы копаетесь в чужом говне!", - цитирует слова Жириновского агентство "Росбалт".

Впрочем, уже через полминуты Жириновский сказал, что шутит. Однако тут же вполне серьезно заявил, что 9 сентября 2006 года нынешняя грузинская власть споет свою лебединую песню. "Заиграет утром "Лебединое озеро", 9 сентября 2006 года, обязательно будет другой президент. Саакашвили свое отработал, все. Будет Гиоргадзе, потом после него будет какой-нибудь Патиашвили", - сказал вице-спикер.

Ранее во вторник Жириновский схлестнулся в словесной дуэли с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, выступавшим на сессии Генассамблеи НАТО. По информации телекомпании Rustavi 2, раздражение Жириновского и других членов российской делегации вызвало то, что Ассамблея приняла резолюцию о переходе Грузии к плану по вступлению в НАТО, а также то, что Саакашвили отвечал на вопросы аудитории на английском, французском и украинском языках, и ни слова не сказал на русском. Жириновский потребовал от Саакашвили не говорить на украинском, поскольку на Ассамблее нет переводчика с этого языка.

Затем Жириновский пообещал, что в скором времени Россия заменит президента Саакашвили Игорем Гиоргадзе. По его словам, США подготовили для Грузии президента Саакашвили, а Россия готовит Гиоргадзе. Кроме того, вице-спикер предрек Грузии расчленение на 6 частей, по типу Югославии.

Саакашвили ответил своему оппоненту следующее: "10 лет назад, когда я был молодым и приехал в Страсбург, Жириновский был звездой политического шоу. Тогда я думал, что его выступления нереальны и неуместны. Спустя 10 лет я думаю, что выступления Жириновского в определенной степени являются озвучиванием решений Кремля. Есть в России люди, которые являются единомышленниками Жириновского". У "звезды" были еще вопросы и реплики к Саакашвили, но председатель сессии прервал его, поскольку Жириновский исчерпал лимит времени и к тому же перешел на личности, сообщает "Росбалт".

Напомним, что экс-министр госбезопасности Грузии, а ныне лидер грузинской оппозиционной партии "Справедливость" Игорь Гиоргадзе, объявленный грузинскими властями в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в терроризме, 24 мая дал в Москве большую пресс-конференцию, на которой сообщил о своих притязаниях на власть в Грузии и огласил свою политическую программу. Гиоргадзе пообещал добиваться досрочного ухода со своих постов нынешнего руководства Грузии и проведения свободных выборов с помощью "революции крапив".

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