ГПУ объединила дела Гонгадзе и Кравченко в одно производство

Расследование уголовного дела о заказчиках умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе были объединены в одно производство с делом умершего бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Об этом сообщила Генпрокуратура в ответ на запрос девяти журналистских организаций и движений при поддержке международной организации «Репортеры без границ».

«В настоящее время следователями Главуправления по расследованию особо важных дел ГПУ продолжается расследование уголовного дела относительно заказчиков и подстрекателей умышленного убийства Гонгадзе. С указанным уголовным делом в одно производство объединили уголовное дело в отношении умершего Юрия Кравченко», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

В ГПУ заверили, что в настоящее время по делу проводятся следственные действия с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела и установления всех участников совершения преступления против Гонгадзе.

Кроме того, в ответ на обращение, было сообщено, что во время следствия в статусе свидетелей допрошены указанные в запросе лица (Владимир Литвин, Леонид Деркач и Евгений Марчук), кроме Эдуарда Фере, который с 2003 года находился в коме, а в 2009 году умер.

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