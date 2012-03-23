Эксперт: Порошенко заставили стать министром экономики
"Видимо, Петру Алексеевичу поставили такое условие как в фильмах про мафию, от которого он не смог отказаться"
Петра Порошенко заставили стать министром экономики.
Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал нардеп-"бютовец" Андрей Павловский.
"Видимо, Петру Алексеевичу поставили такое условие как в фильмах про мафию, от которого он не смог отказаться. Имею в виду, что, видимо, ему объяснили, что заберут все имущество и ресурсы. Поэтому он был вынужден согласиться на это предложение. Надеется этой своей новой должностью прикрыть свой бизнес", - рассказал нардеп.
По его мнению, Петр Порошенко нужен действующему правительству, чтобы именно на него свалили все экономические провалы.
"Порошенко пошел на такую должность, на него будут катить все проблемы. Обвинять, что именно он отвечает за реформы, но они не делаются и не улучшают жизнь людей и виноват во всем Порошенко. Поэтому за несколько месяцев Порошенко умножат на ноль: уничтожат его репутацию. Фактически Порошенко согласился с тем, что в политическом плане уже не будет иметь перспектив", - отметил Павловский.
"Бютовец" считает, что альтернатива у Порошенко была. Он мог продать имущество и с честью выйти из этой ситуации.
"Но, видимо, решил спасти 5 канал - единственный, куда еще пускают представителей оппозиции. Сейчас уже, наверное, не будут пускать. Потому неудобно будет каналу критиковать правительство, в котором находится его владелец", - подчеркнул нардеп.