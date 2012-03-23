Эксперт: Порошенко заставили стать министром экономики

Петра Порошенко заставили стать министром экономики.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал нардеп-"бютовец" Андрей Павловский.

"Видимо, Петру Алексеевичу поставили такое условие как в фильмах про мафию, от которого он не смог отказаться. Имею в виду, что, видимо, ему объяснили, что заберут все имущество и ресурсы. Поэтому он был вынужден согласиться на это предложение. Надеется этой своей новой должностью прикрыть свой бизнес", - рассказал нардеп.

По его мнению, Петр Порошенко нужен действующему правительству, чтобы именно на него свалили все экономические провалы.

"Порошенко пошел на такую ​​должность, на него будут катить все проблемы. Обвинять, что именно он отвечает за реформы, но они не делаются и не улучшают жизнь людей и виноват во всем Порошенко. Поэтому за несколько месяцев Порошенко умножат на ноль: уничтожат его репутацию. Фактически Порошенко согласился с тем, что в политическом плане уже не будет иметь перспектив", - отметил Павловский.

"Бютовец" считает, что альтернатива у Порошенко была. Он мог продать имущество и с честью выйти из этой ситуации.

"Но, видимо, решил спасти 5 канал - единственный, куда еще пускают представителей оппозиции. Сейчас уже, наверное, не будут пускать. Потому неудобно будет каналу критиковать правительство, в котором находится его владелец", - подчеркнул нардеп.