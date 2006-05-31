Бацька запретил минчанам пить и продавать минводу

В Минске на время лабораторных исследований приостановили реализацию некоторых партий минеральной воды «Боржоми», - сообщает Газета.ру со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

«Согласно предварительным данным, у медиков на этапе лабораторных исследований появились вопросы к физико-химическому составу некоторых партий "Боржоми". В частности, к ионно-катионному составу», – уточнил представитель центра. При этом он отметил, что «на этапе лабораторных исследований было предварительно установлено, что партий минеральной воды "Боржоми", которые не соответствуют критерию безопасности, обнаружено не было».

«Лабораторные исследования "Боржоми" только что завершены, идет обработка полученных данных, окончательное заключение о качестве "Боржоми", которая поступила в Минск, будет сделано в ближайшие дни», – сказали в центре.

Как ранее сообщал минздрав Белоруссии, в мае текущего года были начаты лабораторные исследования минеральной воды «Боржоми». «Поводом для проверок послужила ситуация с "Боржоми" в России», – отметили в министерстве.