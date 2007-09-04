Азаров об увольнении Рудьковского и Шуфрича

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает неправомерным сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны об отстранении от исполнения обязанностей министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания СНБО.

По словам Н.АЗАРОВА, в ходе заседания он получил готовый проект, которым рекомендуется отстранить обоих министров от занимаемых должностей. «Я сказал Президенту, что есть Конституция, есть коалиционный принцип формирования правительства, есть, наконец, закон о Кабмине, который четко обозначает как механизм назначения, так и снятия министров. Ну, не имеет права СНБО снимать министров… Хочется, но нет…», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что «против» такого решения голосовал он и еще один член СНБО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО при голосовании воздержался, указав на юридическое несоответствие этих документов.

Говоря о Н.ШУФРИЧЕ, вице-премьер отметил, что при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Херсонской и Львовской областях действия правительства были оперативными, «и мы сумели в считанные часы ликвидировать эти аварии».