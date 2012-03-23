Пшонка встретился с депутатами от оппозиции

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка встретился с группой народных депутатов фракции «БЮТ - Батькивщина». Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

15 парламентариев принесли в Генеральную прокуратуру ряд обращений, в частности, в них говорится о том, что депутаты хотят прекращения досудебного следствия по уголовному делу по ЕЭСУ (Единые Энергетические Системы Украины) и прекращения дела, а также хотят, чтобы Тимошенко вывезли за пределы Качановской колонии для обследования и лечения.

Полученные заявления, как передает пресс-служба, зарегистрированы в предусмотренном законом порядке и будут рассмотрены в срок, предусмотренный действующим законодательством Украины.

Во встрече также приняли участие первый заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин и заместитель Генерального прокурора Евгений Блаживский.