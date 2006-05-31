В Харькове осуждена группа педофилов

Приговором Жовтневого районного суда г. Харькова пятеро граждан в возрасте от 20 до 43 лет – жителей г. Харькова, Вовчанска и Донецкой области – приговорены от двух до семи с половиной лет лишения свободы за преступления против нравственности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, один из осужденных – стоматолог-терапевт одной из поликлиник г. Харькова – ранее уже был судим за совершение таких преступлений, другой - частный предприниматель, остальные – безработные.

Самый старший, действуя совместно с харьковским врачом и жителем Донецкой области, предварительно создав организованную группу, целью которой было развращение несовершеннолетних половым путем, на протяжении ноября-декабря 2004 года совершил ряд преступлений на территории г. Харькова. Он же, будучи организатором группы, предоставлял свое жилье в Харькове для разврата. Другой подыскивал на Южном вокзале несовершеннолетних беспризорных, согласных заниматься распущенностью, которых потом приводили на квартиру и в предварительно оплаченные сауны.

Согласно плану этой группы, медик должен был дополнительно зарабатывать средства на содержание квартиры и саун, оказывая медицинскую помощь пациентам, обеспечивать организатора группы продуктами питания и спиртными напитками.

Суд решил также частично удовлетворить гражданские иски представителей несовершеннолетних пострадавших, взыскав из подсудимых 5 тыс. грн. за нанесенный моральный ущерб подросткам, сообщает пресс-служба прокуратуры.