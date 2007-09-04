Сессия Киевсовета переносится ”на после выборов”

Пленарное заседание V сессии Киевского городского совета V созыва переносится с 12 сентября на октябрь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета со ссылкой на информацию заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Такое решение, по словам О.ДОВГОГО, было принято сегодня по итогам Согласительного совета.

При этом О.ДОВГИЙ подчеркнул, что в связи с предвыборной ситуацией в стране некоторые политические силы намерені использовать сессионный зал для провокаций с целью дестабилизации работы Киевсовета. „Городские депутаты решили, что подобный ход пленарного заседания не принесет пользы киевлянам, которые ожидают от горсовета конкретных и эффективных решений, а не внесенного извне предвыборного популизма”, - отметил секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ пожелал всем участникам досрочных парламентских выборов успеха и отметил, что оценку их работе дадут избиратели на избирательных участках 30 сентября.

Секретарь Киевсовета также отметил, что к следующему пленарному заседанию Киевсовета, которое состоится в октябре, городские депутаты должны наработать и согласовать в комиссиях целый ряд важных для киевлян решений.