Кожемякин: СБУ продолжает следственные действия с Тимошенко

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что полное игнорирование рекомендаций и требований европейских институтов является отображением позиции непосредственно Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении фракции «БЮТ-Батьківщина», которое А.КОЖЕМЯКИН зачитал на заседании Верховной Рады.

По его словам, этот факт является «недопустимым для Украины, которая стоит на пороге парафирования Соглашения об ассоциации с ЕС».

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что решения международных организаций, а также Европейского суда по правам человека относительно экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО «откровенно саботируются». «За минувшую неделю украинское правительство не сделало ни одного шага для выполнения этого решения», - заметил он.

Как отметил А.КОЖЕМЯКИН, Ю.ТИМОШЕНКО по-прежнему не получает лечения, «рекомендованного независимыми немецкими врачами».

Более того, заявил он, СБУ продолжает ежедневные следственные действия с Ю.ТИМОШЕНКО «по очередному безосновательному делу» относительно ЕЭСУ.

«Мы считаем такую ситуацию грубым нарушением международных правоотношений», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.