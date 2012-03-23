Тигипко говорит, что законспектировал письмо губернатора

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО пообещал председателю Донецкой облгосадминистрации Андрею ШИШАЦКОМУ в ближайшее время решить проблему сокращенных с 1 января 2012 года пенсий некоторым категориям ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке.

По поводу письма А.ШИШАЦКОГО, направленного 22 февраля в его адрес С.ТИГИПКО сказал: «Что касается письма Андрея Владимировича, то оно есть у меня. Я даже законспектировал его, скажу откровенно. Там 6 вопросов, и все они в работе».

При этом вице-премьер добавил, что поднятые губернатором вопросы «в основном относятся к проблеме чернобыльцев, относятся к медицинскому обслуживанию чернобыльцев, к чернобыльцам, которые не имели уровня заработной платы, и это, прежде всего, военнослужащие (срочной службы), к чернобыльцам, которые сегодня не могут получить документы, потому что или организации потеряны, или архивы уничтожены».

«По этим всем моментам идет проработка. В ближайшее время мы попробуем выработать решение», - заверил С.ТИГИПКО и добавил, что был недавно на заседании президиума организации «Союз Чернобыль Украины», и «там практически те же вопросы задают люди».

«Я думаю, что мы будем готовы по некоторым из вопросов принять решение в ближайшее время. Все остальные будем держать на контроле и стараться выполнять», - заверил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Донецкой ОГА А.ШИШАЦКИЙ и председатель Донецкого областного совета Андрей ФЕДОРУК обратились к С.ТИГИПКО с просьбой «обратить внимание на проблемы военнослужащих (срочной службы) и переселенцев, то есть, двух групп чернобыльцев, которым по принятому постановлению выплаты были значительно снижены впреки судебным решениям».

Так, согласно постановлению Кабмина № 1210, были определены размеры пенсий чернобыльцам, где предусмотрен формульный подход расчета в зависимости от заработка. Но такие категории чернобыльцев как военнослужащие срочной службы, на тот момент не имевшие заработной платы, и переселенцы, получили в разы урезанные новые пенсии.