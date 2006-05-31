Почему Россия вышла из проекта Ан-70

Россия вышла из участия в проекте Ан-70 из-за его устаревания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Баку, которая происходила после заседания Совета министров обороны стран СНГ, заявил министр оборони Российской Федерации Сергей ИВАНОВ, отвечая на вопрос УНИАН.

«Этот проект велся по техническому заданию, составленному в 1984 году, велся и ведется много лет, и конца ему не видно», - сказал С.ИВАНОВ.

Он отметил, что российская сторона обнародует официальное заявление на этот счет.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Баку министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО после встречи с министром обороны Российской Федерации С.ИВАНОВЫМ сообщил, что Россия выходит из совместного украинско-российского проекта Ан-70.

Справка УНИАН. Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники. Среди военно-транспортных самолетов только Ан-70 садится на грунтовые площадки длиной 600-900 м и может перевозить всю номенклатуру военных грузов стран СНГ и НАТО.

Создание самолета Ан-70 - совместный украинско-российский проект. Но Россия в последнее время заявляла, что может отказаться от участия в нем. В частности, российская сторона заявляла о выходе из проекта при условии возвращения Украиной вложенных россиянами средств и предоставления Украине права стать единственным оператором проекта.