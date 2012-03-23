"Свобода" протестовала против установки памятников советским вождям

22 марта в Житомире активисты ВО "Свобода" пикетировали областной совет, где проходила очередная сессия, протестуя против установки памятников советским вождям за бюджетные деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, активисты "Свобода" протестовали против решения сегодняшней сессии Житомирского облсовета выделить 45,6 тыс. грн. из бюджета области на разработку проектно-сметной документации для установки памятника бывшему председателю Житомирского облисполкома в 1955-1982 годах Виктору Кременицкому.

Председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Сидор КИЗИН отметил, что "акция направлена против выделения Житомирским облсоветом бюджетных средств для советской пропаганды".

"Бывшие коммунисты, а в настоящее время олигархи при власти, собираются накормить житомирян сказкой о "счастливом советском прошлом", - сказал С.КИЗИН.

Во время акции отмечалось, что Житомирская областная организация ВО "Свобода" обратилась к председателю Житомирского областного совета Иосифу ЗАПАЛОВСКОМУ и депутатам областного совета 6-го созыва с требованием отменить это решение сессии.

Авторы обращения убеждены, что «засилье памятников коммунистическим вождям в области будет отпугивать иностранцев, которые приедут в Украину на чемпионат Украины по футболу Евро-2012». Они требуют "возвратить деньги в бюджет и направить их на социально важные нужды, а также принять решение о демонтаже памятников коммунистическим вождям, причастным к Голодомору, политическим репрессиям и борьбе против независимой Украины".

Представители власти к участникам пикета не выходили. В то же время во время сессии руководители области отмечали необходимость почтить в регионе память В.Кременицкого как активного участника партизанского движения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, депутата Верховного Совета УССР девяти созывов.