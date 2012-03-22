Что мешает Украине ратифицировать договор о ЗСТ в рамках СНГ

Замечания Украины к Соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) СНГ заключаются в неравности условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Об этом идет речь в статье на сайте «УНИАН-экономика».

УНИАН удалось выяснить, что неравные условия определены приложением №6 к документу.

«В нем странам Таможенного союза предоставляется возможность путем введения пошлин ограничивать импорт товаров в случае, если его объемы могут нанести ущерб промышленности стран ТС. Для других стран СНГ такая возможность в Договоре не предусмотрена», - говорится в статье.

Автор отмечает, что ранее такого приложения в Договоре о ЗСТ СНГ не было. Оно появилось в редакции документа на последней стадии его подготовки, причем, по некоторым данным, по настойчивому предложению России.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ будет ратифицировано в ближайшее время

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации Соглашения о создании ЗСТ со странами СНГ.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации Соглашения о ЗСТ СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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