Герман: заявления от имени Тимошенко могут подорвать доверие людей

В том, что вместо Юлии Тимошенко передает заявления от ее имени кто-то другой, заключается вопрос, не подорвется ли доверие людей к лидеру БЮТ? - Но это уже проблемы партии, ее отношение к людям, к которым она обращается, и ее подход к морали. Такое мнение в эксклюзивном комментарии агентству Украинские национальные новостивыразила советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анна Герман.

"Юлия Тимошенко могла поручить кому-то из своих спичрайтеров выступать от ее имени... Если она (Юлия Тимошенко - Ред.) не выступает лично против этого, то я не вижу в этом никакой особой проблемы. Такое бывает даже в практике мировой, что тот или другой лидер дает задание кому-то из своих спичрайтеров высказывать заявления, говорить от его имени. И если этому человеку доверяет и не имеет ничего против, то я не вижу в этом особых проблем", - отметила советник Президента.

А.Герман также отметила, что здесь только одна проблема - моральная. "Маленький обман - это тоже обман. В народе говорят, что маленькая ложь порождает большое недоверие. И здесь проблема только в том, не подорвется ли доверие людей? Не усомнятся ли люди, что она не делала это заявление, а кто-то другой? И можно ли верить следующему заявлению? Но это уже проблемы БЮТ, их отношения к людям, к которым они обращаются, и их подход к морали. Это абсолютно их проблемы. Я бы не искала здесь каких-либо специальных злоупотреблений, поскольку Ю.Тимошенко действительно не имеет возможности каждый день быстро реагировать на какие-то вещи, на которые хотела бы она реагировать. Если она дала кому-то такие полномочия, то это ее выбор", - отметила А.Герман, резюмировав, что это тот вопрос, который должен беспокоить больше Ю.Тимошенко, чем нас с вами.

Агентство Украинские национальные новости утверждает, что, согласно проведенному журналистскому расследованию, ему удалось установить, что вместо Юлии Тимошенко общается со СМИ и передает заявления от ее имени двойник.

Доказательством этого якобы является то, что 18 марта Президент Украины Виктор Янукович в интервью одному из российских СМИ вновь поднял языковой вопрос. На следующий день Юлия Тимошенко отреагировала на этот факт собственным заявлением, которое было распространено пресс-службой партии "Батькивщина". Однако фактически Ю.Тимошенко не имела возможности передать через своего адвоката или близких, с которыми она имеет право общаться, данное заявление до 14.00 19 марта (время, когда заявление было опубликовано на сайте "Батькивщины").

"Украинские национальные новости" обратились к Качановской исправительной колонии № 54 с вопросом: "Были ли 19 марта у Ю.Тимошенко посетители из числа защитников или родных".

На вопрос агентство получило ответ, что ни один защитник или родственник 19 марта не посещал Ю.Тимошенко.

Защитник Власенко между прочим сообщил, что он бывает у Ю.Тимошенко дважды-трижды в неделю.

"Я виделся с ней вчера (вторник, 20 марта - Ред.) и буду у нее завтра", - сообщил С.Власенко.

Кроме того помощник председателя ДПТС И.Андрушко сказал агентству УНН, что та информация, которая исходит от имени Юлии Тимошенко, идет путем общения со своими адвокатами, ведь средств связи у осужденных не должно быть, а перепиской и телефонными разговорами Ю.Тимошенко не пользуется.