Гриценко: Тимошенко и Луценко не для того сажали, чтобы выпустить до выборов

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что лидера ВО "Батькивщина" экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО не выпустят из тюрьмы до выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Чернигове.

"Я не думаю, что ЯНУКОВИЧ их сажал в тюрьму, чтобы выпустить и позволить принять участие в выборах", - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что был бы рад ошибиться в этом вопросе.

По мнению народного депутата, неправомерная выплата увеличенных зарплат и пенсий, в которой обвиняют экс-министра, не является уникальным случаем.

"Я вам скажу как человек, который работал в правительстве и имеет информацию: таких случаев по стране десятки тысяч во всех регионах. Эти случаи спокойно решаются в административном порядке без всякой тюрьмы и наручников", - объяснил А.ГРИЦЕНКО. По его словам, в таких случаях дается соответствующее предписание и деньги возвращаются.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что не понятно, почему 14 месяцев Ю.ЛУЦЕНКО находился за решеткой, ведь "он никого не убивал и не насиловал".

"Это месть, абсолютно четко понятно", - подчеркнул политик. Он также назвал парадоксальной ситуацию, когда сын прокурора, который сбил 3-х женщин в Днепропетровске, находится на свободе, как и то, что выродков, которые изнасиловали и пытались убить девушку в Николаеве, также выпустили на свободу. В то же время экс-министр МВД находится за решеткой.