НУ-НС обвиняет правительство и Партию регионов в ухудшении условий для бизнеса

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» считает, что деятельность Партии регионов и правительства привела к ухудшению условий для ведения бизнеса в Украине и увеличению уровня тенезации украинской экономики.

Об этом говорится в заявлении блока, переданном УНИАН.

В частности, как отмечают авторы заявления, “скрываясь за ширмой неприкосновенности и безнаказанности, высшие должностные лица ведут страну к экономическому коллапсу”. В НУ-НС отмечают, что сегодня, 4 сентября, представители Кабинета Министров собираются торжественно отпраздновать День предпринимателя. При этом, утверждают в блоке, в своих речах руководители Партии регионов “опять будут кормить бизнес сладкими обещаниями о пятилетних налоговых каникулах для малого семейного бизнеса, о бесплатной регистрации предприятий и получении лицензий, о стабильности бизнеса после принятия «азаровского» Налогового кодекса”.

«Наша Украина – Народная самооборона» заявляет, что предвыборные обещания Партии регионов относительно улучшения положения предпринимателей стоят в одном ряду с популистскими обещаниями «улучшения вашей жизни уже сегодня». В НУ-НС считают, что с приходом к власти правительства Виктора ЯНУКОВИЧА предприниматели опять превратились “в бесправных дойных коров для чиновников в высоких кабинетах и инструмент для латания бюджетных дыр, которые начали появляться из-за некомпетентной экономической политики Кабинета Министров”. В частности, впервые с 2004 года в Украину вернулась позорная практика выбивания налоговых платежей с предпринимателей наперед. “Лишь за один год деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА вся страна выучила слово «рейдерство», а объектами криминальных «наездов» под прикрытием правоохранительных органов становятся предприниматели во всех регионах государства”, - отмечают в блоке.

В связи с этим «Наша Украина – Народная самооборона» требует от Партии регионов объяснения, каким образом уничтожение упрощенной системы налогообложения, предусмотренное в «азаровском» проекте Налогового кодекса, будет способствовать долгосрочной стабильности бизнеса в Украине. “Мы спрашиваем у Партии регионов и ее правительства, на каких основаниях высшее должностное лицо государства вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК еще в апреле 2007 года обратился к предпринимателям относительно предоставления Партии регионов безвозвратной финансовой помощи?", - отмечается в заявлении.