Гриценко: изменения к закону о ГТС являются сдачей национальных интересов

16:46, 22 марта 2012
Политика
2907

По его словам, газотранспортная магистраль является стратегическим ресурсом страны

Анатолий Гриценко во время заседания ВР. Киев, 20 сентября

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что внесение изменений в закон о трубопроводном транспорте является сдачей национальных интересов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал во время пресс-конференции в Чернигове.

"Только что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который является "костылями" для власти во время выборов, а в действительности сдачей национальных интересов. Он дает возможность в ручном режиме Кабмину кому-либо продать или забрать газотранспортную систему Украины", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, газотранспортная магистраль является стратегическим ресурсом страны. А.ГРИЦЕНКО напомнил, что несколько лет назад большинство депутатов высказалось против неконтролированной приватизации или концессии ГТС, а сегодня ситуация изменилась, и этот закон "проламывается в первом чтении".

Народный депутат также отметил, что подавляющее большинство украинцев не интересуется этим вопросом, хотя он будет иметь судьбоносное значение для страны в будущем.

"Если ее (ГТС - УНИАН) продадут и несколько миллиардов вбросят под выборы, многие бедные люди среагируют – хорошо, что хоть что-то дали. Но мы должны смотреть не под ноги, а смотреть стратегически вперед, и заботиться о стране, а не проедать все, что построено до нас", - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он назвал одобренное решение "стратегической ошибкой" и отметил, что не голосовал за этот законопроект.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 марта приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса), внесенный народным депутатом из фракции НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, которые осуществляют деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительных трубопроводами, хранение в подземных газохранилищах компании НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter