Гриценко: изменения к закону о ГТС являются сдачей национальных интересов

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что внесение изменений в закон о трубопроводном транспорте является сдачей национальных интересов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал во время пресс-конференции в Чернигове.

"Только что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который является "костылями" для власти во время выборов, а в действительности сдачей национальных интересов. Он дает возможность в ручном режиме Кабмину кому-либо продать или забрать газотранспортную систему Украины", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, газотранспортная магистраль является стратегическим ресурсом страны. А.ГРИЦЕНКО напомнил, что несколько лет назад большинство депутатов высказалось против неконтролированной приватизации или концессии ГТС, а сегодня ситуация изменилась, и этот закон "проламывается в первом чтении".

Народный депутат также отметил, что подавляющее большинство украинцев не интересуется этим вопросом, хотя он будет иметь судьбоносное значение для страны в будущем.

"Если ее (ГТС - УНИАН) продадут и несколько миллиардов вбросят под выборы, многие бедные люди среагируют – хорошо, что хоть что-то дали. Но мы должны смотреть не под ноги, а смотреть стратегически вперед, и заботиться о стране, а не проедать все, что построено до нас", - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он назвал одобренное решение "стратегической ошибкой" и отметил, что не голосовал за этот законопроект.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 марта приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса), внесенный народным депутатом из фракции НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, которые осуществляют деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительных трубопроводами, хранение в подземных газохранилищах компании НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.