Хорошковский уже знает, что на округах будут проблемы

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ прогнозирует сложности во время парламентских выборов в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил в ходе 8-й ежегодной инвестиционной конференции, проходящей в Киеве.

«Вопрос в том, что на сегодняшний день кампания будет проведена в двух абсолютно разных плоскостях: общенациональной и мажоритарной. Относительно общенациональной программы, я убежден, что совместными усилиями мы достигнем признания, и справедливости, и демократичности. Относительно мажоритарных округов, то гарантии дать не могу… Здесь есть вопрос - будут останавливаться незаконные действия – будет это восприниматься как давление. Не будут останавливаться – также будут восприниматься как давление», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Согласно подсчетам правительства, в мажоритарных округах в Верховную Раду будут баллотироваться около 3 тыс. кандидатов.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также сообщил, что Министерство иностранных дел уже пригласило на выборы иностранных наблюдателей. Он положительно оценил тот факт, что они будут находиться в Украине не только в день голосования, но и будут наблюдать за процессом подготовки к выборам.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что власть заинтересована в проведении честных и демократических выборов.