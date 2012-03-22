Жена Луценко думает, что Яценюку выгодно, чтобы ее муж сидел
Женщина подчеркивает, что это ее личное виденье
Жена бывшего министра внутренних дел Украины Ирина ЛУЦЕНКО считает, что лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заинтересован в том, чтобы Юрия ЛУЦЕНКО не выпускали из-за решетки.
В частности, в интервью изданию KyivPost, отвечая на вопрос: «Вы думаете, ЯЦЕНЮК заинтересован в том, чтобы не выпускали ЛУЦЕНКО, как своего политического конкурента?», И.ЛУЦЕНКО ответила: «Конечно. Вы думаете - нет? Я ни разу не видела его в суде. Это мое личное виденье. Это не виденье партии “Народная самооборона”, это не виденье Юрия ЛУЦЕНКО».
По словам жены Ю.ЛУЦЕНКО, когда во время дебатов в суде выступал адвокат Алексей БАГАНЕЦ – «на протяжении шести часов, его выступление было написано на 91 странице. Он не то что камня на камне не оставил от обвинения, он растер все это в порошок. Мы с ним разговаривали, и он говорит: «Ира, эти 91 страница - это когда вы выигрываете европейские суды и поменяется власть, то это есть готовое обвинительное заключение». «Потому что спрашивали, будет ли Ю.ЛУЦЕНКО мстить, а А.ЯЦЕНЮК быстренько за него ответил: «Да, будет», давая сигнал власти, что нельзя Ю.ЛУЦЕНКО выпускать, потому что он же будет мстить», - считает И.ЛУЦЕНКО.