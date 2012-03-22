Жена Луценко думает, что Яценюку выгодно, чтобы ее муж сидел

Жена бывшего министра внутренних дел Украины Ирина ЛУЦЕНКО считает, что лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заинтересован в том, чтобы Юрия ЛУЦЕНКО не выпускали из-за решетки.

В частности, в интервью изданию KyivPost, отвечая на вопрос: «Вы думаете, ЯЦЕНЮК заинтересован в том, чтобы не выпускали ЛУЦЕНКО, как своего политического конкурента?», И.ЛУЦЕНКО ответила: «Конечно. Вы думаете - нет? Я ни разу не видела его в суде. Это мое личное виденье. Это не виденье партии “Народная самооборона”, это не виденье Юрия ЛУЦЕНКО».

По словам жены Ю.ЛУЦЕНКО, когда во время дебатов в суде выступал адвокат Алексей БАГАНЕЦ – «на протяжении шести часов, его выступление было написано на 91 странице. Он не то что камня на камне не оставил от обвинения, он растер все это в порошок. Мы с ним разговаривали, и он говорит: «Ира, эти 91 страница - это когда вы выигрываете европейские суды и поменяется власть, то это есть готовое обвинительное заключение». «Потому что спрашивали, будет ли Ю.ЛУЦЕНКО мстить, а А.ЯЦЕНЮК быстренько за него ответил: «Да, будет», давая сигнал власти, что нельзя Ю.ЛУЦЕНКО выпускать, потому что он же будет мстить», - считает И.ЛУЦЕНКО.