Масяня хочет переехать в Украину

Создатель мультяшной хулиганки Олег Куваев приезжал в Киев в надежде пристроить мультик на украинское телевидение.

По словам Олега Куваева, в Киев он нагрянул с сугубо деловой целью: установить в Украине деловые связи.

Если конкретнее, то наладить сотрудничество с каким-либо украинским телеканалом, дабы Масяня смогла легально появляться на украинских телеэкранах - ведь масянины поклонники в Украине пока имеют к мультикам лишь интернет - доступ.

Кстати, в России на центральные каналы смешной девчонке вообще вход заказан: в России на Масяню - цензура.

Беззаботную Масяню осудила суровая российская цензура и ее могут лицезреть лишь провинциальные зрители.

Так что желание Куваева расширить масянины пределы вполне понятно.

В случае, если украинские медиа захотят с ним дружить, Олег Куваев обязуется перевести мультики на украинский язык и запустить на украинском ТВ ретроспективу "Масяни" за все 5 лет ее существования.

Вполне возможно, Куваев соорудит мультик про оранжевую революцию.

Будет ли учавствовать в новом творении о недалеком прошлом Украины хулиганствующая виртуальная девочка, пока неизвестно.

По материалам: Газета по-киевски