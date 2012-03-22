Ровенский губернатор в Беларуси отказался общаться на русском

Председатель Ривненской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ, находясь с рабочей поездкой в соседней Брестской области Беларуси, отказался общаться с местными журналистами на русском языке и отвечал на их вопросы на украинском.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ривненским журналистам сообщили в пресс-службе ОГА после завершения в г Ривне пресс-конференции по итогам поездки делегации в Беларусь.

В частности, работники пресс-службы отметили, что сначала белорусские журналисты обратились к В.БЕРТАШУ по-русски, а когда он начал отвечать по-украински, попросили разрешения задавать ему вопросы на белорусском. Ривненский губернатор ответил, что согласен на интервью в таком режиме, потому что прекрасно понимает белорусский язык, ведь родился и вырос в Рокитневском районе Ривненской области, где проживает довольно много этнических белорусов.

На пресс-конференции в Ривне В.БЕРТАШ также разговаривал на украинском, хотя его визави – заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил ЮХИМУК отвечал на вопросы ривненских журналистов на русском языке.

На 22 марта запланирована очередная встреча руководства двух областей в городе Сарны Ривненской области, во время которой будет подписано новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве между регионами.