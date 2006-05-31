Из-за ОДЕР-ГУАМ украинцев пошлют в Нагорный Карабах?

Министр обороны Азербайджанской Республики Сафар Ахундбала оглы АБИЕВ не исключает, что миротворческий контингент, созданный в рамках «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», будет задействован для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Баку, которая происходила после заседания Совета министров обороны стран СНГ.

«Все возможно, время покажет», - сказал С.АБИЕВ. Он подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня на протяжении многих лет, и его рассматривают специалисты стран – участниц ОДЭР-ГУАМ. С.АБИЕВ напомнил, что вчера обсуждал с министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО вопрос о создании миротворческого контингента. «Пока этот вопрос стоит на стадии разработки», - сказал С.АБИЕВ.

Он подчеркнул, что министры обороны не могут самостоятельно принимать решения о создании такого подразделения. По его словам, после согласования этого вопроса на уровне министров обороны, соответствующие предложения будут вынесены на рассмотрение президентов стран ОДЭР-ГУАМ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая министры обороны Украины и Азербайджанской Республики обсудили возможность создания совместного миротворческого подразделения в рамках «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ».

Задачи и структуру будущего подразделения в середине июля должны согласовать заместители начальников генеральных штабов стран ОДЭР-ГУАМ в Киеве.