Янукович: Украина не может вступить ни в Таможенный союз, ни в Европейский

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина не может вступать в какие-либо союзы без внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями Совета церквей.

Как заметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина по Конституции не имеет права входить в союзы, имеющие надгосударственные органы, «и если принимать решение о вхождении в какой-то союз, то необходимо внести изменения в Конституцию, либо в парламенте, либо на всенародном референдуме принять соответствующее решение».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это касается как Таможенного союза, так и Европейского Союза.