Янукович: Украина не может вступить ни в Таможенный союз, ни в Европейский
00:04, 22 марта 2012Политика
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Украина по Конституции не имеет права входить в союзы, имеющие надгосударственные органы, и если принимать решение о вхождении в какой-то союз, то необходимо внести изменения в Конституцию
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина не может вступать в какие-либо союзы без внесения изменений в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями Совета церквей.
Как заметил В.ЯНУКОВИЧ, Украина по Конституции не имеет права входить в союзы, имеющие надгосударственные органы, «и если принимать решение о вхождении в какой-то союз, то необходимо внести изменения в Конституцию, либо в парламенте, либо на всенародном референдуме принять соответствующее решение».
По словам В.ЯНУКОВИЧА, это касается как Таможенного союза, так и Европейского Союза.
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