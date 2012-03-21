Польский президент заверил, что Януковича пропустят на стадион
23:12, 21 марта 2012Политика
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Он также подтвердил свое присутствие на финальном матче Евро-2012, который пройдет в Киеве
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит открытие финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Варшаве.
Как сообщает официальный правительственный портал, об этом сообщил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.
Он также подтвердил свое присутствие на финальном матче Чемпионата, который пройдет в Киеве.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Н. АЗАРОВ отправился с визитом в Польшу.
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