Польский президент заверил, что Януковича пропустят на стадион

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит открытие финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Варшаве.

Как сообщает официальный правительственный портал, об этом сообщил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Он также подтвердил свое присутствие на финальном матче Чемпионата, который пройдет в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Н. АЗАРОВ отправился с визитом в Польшу.