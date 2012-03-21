В Запорожье Януковича будут ждать пять вертолетов

В Запорожье, куда запланирована на 22 марта рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, ему планируют представить несколько модификаций модернизированных заводом «Мотор Сич» вертолетов Ми-8 и Ми-2.

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Запорожье», 5 вертолетов (два Ми-8 и три Ми-2) уже находятся на взлетной площадке аэропорта и после прибытия самолета главы государства будут представлены Президенту.

Информацию о намерении представить В. ЯНУКОВИЧУ завтра непосредственно в запорожском аэропорту модернизированные вертолеты УНИАН также подтвердили в руководстве моторостроительного предприятия.

Как сообщил председатель наблюдательного совета АО «Мотор Сич» Анатолий МАЛЫШ, «в запорожском аэропорту завтра, действительно, планируется представить главе государства пять вертолетов: Ми-8 МСБ - пассажирский и грузовой и Ми-2 МСБ – пассажирский, санитарный и поисково-спасательный».

По словам А. МАЛЫША, основная цель демонстрации В. ЯНУКОВИЧУ данных модификаций модернизированных АО «Мотор Сич» вертолетов – «наглядно показать необходимость принятия в Украине госпрограммы развития вертолетостроения».

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ завтра, 22 марта, осуществит рабочую поездку в Запорожскую область. В программе визита посещение Запорожского автомобилестроительного завода – ЗАО «ЗАЗ», Запорожской областной детской клинической больницы и совещание в Запорожской ОГА с представителями местной власти и руководителями предприятий региона.

Справка УНИАН. «Мотор Сич» - одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В состав «Мотор Сичи» входят структурные единицы, расположенные на территории Украины: Запорожский моторостроительный завод, Запорожский машиностроительный завод им. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод, Волочисский машиностроительный завод, Авиакомпания «Мотор Сич».