Верховная Рада отменила льготы для народных депутатов

Верховная Рада Украины V созыва приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (об отмене льгот и привилегий), которым отменила льготы для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 261 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законом предусмотрена, в частности, отмена нормы о предоставлении депутату ежегодного оплачиваемого отпуска с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной заработной оплаты.

Также изменениями к закону исключена статья об обеспечении народных депутатов жилыми помещениями.

Во время обсуждения законопроекта некоторые депутаты отмечали, что после изъятия этого положения, в законе не будет предусмотрено, каким образом депутаты будут обеспечиваться хотя бы служебным жильем. Один из авторов этого законопроекта, член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ отметил, что год проживания народного депутата в гостинице стоит 125 тыс. грн., то есть за 5 лет эта сумма составляет свыше 600 тыс. грн. В то же время выплата депутатам компенсации за жилье предусматривалась в размере около 300 тыс. грн. Он считает, что парламент должен принять решение о строительстве “служебного городка” для народных депутатов, как когда-то предложил председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ.

Кроме того, изменениями к закону отменены льготы для народных депутатов, касающиеся перелетов в бизнес-классе.

Также законом отменен бесплатный проезд народных депутатов всеми видами транспорта.

Этим законопроектом предусматривалось отменить депутатскую неприкосновенность, но народные депутаты решили исключить эту норму из данного законопроекта и рассмотреть данный вопрос позже.