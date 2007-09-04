Луценко обвиняет Симоненко в ”обычной коммунистической лжи”

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО выступает за сокращение срока парламентской каденции до трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове.

В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он будет предлагать конституционному совету, который будет нарабатывать изменения в Конституцию, предусмотреть, чтобы народных депутатов избирали на три года.

Также Ю.ЛУЦЕНКО предлагает предоставить право голоса лицам уже с 16-ти лет.

Кроме того, лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” опроверг заявление лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о том, что якобы вчера состоялось совещание Президента Виктора ЮЩЕНКО, и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, на котором шла речь о максимальном содействии Блоку Литвина попасть в парламент, заняв там место коммунистов.

«Это обычная коммунистическая ложь. Никаких разговоров не было и быть не может», - заявил он.

Ю.ЛУЦЕНКО также выразил уверенность, что к новым президентским выборам обязательно должны состояться выборы в местные советы. В то же время он отметил, что партийные списки в местных советах не оправдали себя.

«Это неудачный эксперимент. Поєтому я лично предложу будущему конституционному совету изменения в Конституцию, согласно которым избирательная система в местные советы у нас будет по британскому принципу, – политические партии будут предлагать конкретных кандидатов, за которых будут голосовать избиратели. Поэтому больше не будет черных политических котов в черных мешках», - заявил он.

Ю.ЛУЦЕНКО также прокомментировал ситуацию с возможным восстановлением в должности бывшего начальника главного управления УМВД во Львовской области Олега САЛА.

«Я знаю, что уже все необходимые документы на возвращение О.САЛА готовы к подписи. Я не исключаю, что он будет назначен начальником областной милиции Львовской области, но я думаю, что он не войдет через парадный вход в управление. Я глубоко убежден в патриотизме львовской милиции, и если О.САЛО войдет в свой кабинет, то лишь на 26 дней. Через 26 дней наступит день перемен», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.