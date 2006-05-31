Катерина Ющенко свела двух министров

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, находясь в США, обсудила с министром здравоохранения и общественных услуг США Майком ЛЕВИТОМ существующие и будущие проекты Фонда «Украина 3000», которые осуществляются при поддержке правительственных и неправительственных организаций и деловых кругов Соединенных Штатов в рамках программы «От больницы к больнице».

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

В ходе встречи Е.ЮЩЕНКО поблагодарила М.ЛЕВИТА и правительство Соединенных Штатов за поддержку, которую США ока зівають Украине в сфере здравоохранения и медицинского образования, в частности по программам борьбы с ВИЧ/CПИДом, туберкулезом, птичьим гриппом, и в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

Е.ЮЩЕНКО представила М.ЛЕВИТУ важнейший проект Фонда – создание и строительство Медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Киеве.

Она отметила, что существующие в Украине программы, которые осуществляются при поддержке американских правительственных и неправительственных организаций, являются только началом долгосрочных отношений и сотрудничества между Украиной и США в сфере здравоохранения.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Украины Юрий ПОЛЯЧЕНКО, представители Министерства здравоохранения и общественных услуг США, других государственных медицинских учреждений США. В конце встречи М.ЛЕВИТ и Ю.ПОЛЯЧЕНКО подписали Заявление о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и общественных услуг США и Министерством здравоохранения Украины. Это заявление даст возможность активизировать дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения.

Напомним, председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Е.ЮЩЕНКО посещает Соединенные Штаты Америки с рабочей поездкой, которая будет продолжаться с 29 мая по 4 июня 2006 года.

Планируется, что Е.ЮЩЕНКО посетит Вашингтон, Филадельфию, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Основная цель поездки – привлечение деловых, общественных и медицинских кругов Соединенных Штатов к участию в проекте Фонда «От больницы к больнице», в частности к созданию и строительству Медицинского центра охраны здоровья матери и ребенка в Киеве.