Дочь Тимошенко выступит в итальянском парламенте

Спикер Палаты депутатов парламента Италии Джанфранко ФИНИ выразил поддержку и солидарность экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил во время встречи с дочерью Ю.ТИМОШЕНКО Евгенией и заместителем председателя партии «Батьківщина», бывшим вице-премьер-министром Григорием НЕМЫРЕЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«От имени всех политических сил парламента Италии я хочу выразить полную поддержку и солидарность с Юлией ТИМОШЕНКО и другими политзаключенными Украины. Демократические свободы и права человека – это основополагающие ценности, которые не должны иметь политической расцветки», - заявил он во время обсуждения вопросов политического преследования оппозиции в Украине.

В свою очередь Е.ТИМОШЕНКО поблагодарила Дж.ФИНИ за четкую позицию по отношению к ее матери и других политзаключенных Украины.

«Украина тяжело добывала демократию не для того, чтобы позволить авторитарному режиму убить ее», - сказала она.

20-21 марта Е.ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРЯ находятся с визитом в Италии. Планируется, что они проведут встречи с руководством парламента Италии и представителями разных политических групп страны.

Кроме того, сегодня Е.ТИМОШЕНКО выступит на заседании Комиссии парламента Италии по иностранным делам.