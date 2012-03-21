ВР отреагирует на рекомендации ПАСЕ по сокращенной процедуре

Верховная Рада приняла за основу проект постановления «О Плане мероприятий по реализации положений Заключения №190 (1995) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Заявка Украины на вступление в Совет Европы» и Резолюции №1862 (2012) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Функционирование демократических институтов в Украине» (№10078)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления, предложенным «регионалом» Иваном ПОПЕСКУ, предусмотрено принять к сведению Указ Президента Украины «Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи» от 25 января 2012 года, которым начинается формирование состава Конституционной ассамблеи с целью подготовки изменений к Конституции Украины, организации ее широкого обсуждения, в том числе при участии международных экспертов, в частности Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), и решение Президента Украины о создании рабочей группы, главным заданием которой является наработка предложений по реализации рекомендаций отмеченной Резолюции.

В проекте постановления также предусмотрено, в частности, ускорить подготовку проекта Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также предусмотрено «при подготовке к рассмотрению соответствующих законопроектов внимательно анализировать рекомендации, изложенные в Резолюции №1862 (2012) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Функционирование демократических институтов в Украине».

В проекте постановления предусмотрено обеспечить оперативную обработку законопроектов, направленных на реформирование криминальной юстиции в соответствии с обязанностями и обязательствами Украины перед Советом Европы; усилить контроль над выполнением мероприятий, направленных на реализацию положений Заключения №190 (1995) ПАСЕ.

В документе содержится рекомендация всем политическим силам, представленным в Верховной Раде Украины, депутатским фракциям/группам приобщиться к участию в работе Конституционной ассамблеи, в частности, с целью реализации рекомендаций, которые содержатся в Резолюции ПАСЕ.

ВР решила подготовить данный проект постановления для принятия в целом по сокращенной процедуре.

В то же время ВР не поддержала аналогичный проект постановления о выполнении рекомендаций и требований ПАСЕ, внесенный представителями оппозиционных фракций.

За поддержку этого проекта постановления проголосовали лишь 147 (при необходимых 226 – УНИАН) из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось в месячный срок подготовить и внести изменения в законодательство относительно декриминализации статей 364 (злоупотребление служебным положением) и 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Также предусмотрено «немедленно рассмотреть вопрос об освобождении Юлии ТИМОШЕНКО и других представителей оппозиции».

Также данным постановлением предусматривалось призвать Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «освободить бывших членов правительства Украины – представителей оппозиции и позволить им принимать участие в избирательной кампании на парламентских выборах в октябре 2012 года.

Кроме того, предусматривалось предпринять необходимые законодательные шаги «по прекращению тотальной карательно-обвинительной практики в работе судов Украины, чрезмерному применению методов предварительного заключения, применения пыток и давления».

Также предусматривалось предложить В.ЯНУКОВИЧУ принять меры по сокращению «чрезмерных полномочий» Генеральной прокуратуры Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что оба проекта постановлений «нуждаются в серьезной доработке».

За оппозиционный проект постановления проголосовали лишь фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС.

Парламентское большинство голосовало за проект постановления, внесенный народным депутатом И.ПОПЕСКУ из фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

Ассамблея, в частности, призвала Украину немедленно провести конституционную реформу с учетом заключений Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Кроме того, в документе ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных в тюрьму бывших членов правительства Украины: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Также ПАСЕ выступила за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

ПАСЕ не исключила применения санкций против Украины за невыполнение ее требований.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал рабочую группу, которая должна работать над реализацией рекомендаций, изложенных в резолюции.