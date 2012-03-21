Верховная Рада отказалась трогать Табачника

Верховная Рада не включила в повестку дня сессии проект постановления «Об обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением об увольнении с должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА».

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня этого документа проголосовали лишь 141 (при необходимых 226 – УНИАН) из 415 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Народной партии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «под руководством ТАБАЧНИКА состоялся практически полный провал государственной политики в сфере образования».

В документе также речь идет о том, что «несовместимы с высоким статусом министра и публичные изложения Д.ТАБАЧНИКОМ антиукраинской и антигосударственной позиции по многим вопросам украинской истории и культуры».